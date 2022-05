Dibattito sulla Tangenziale di Agrigento, Anas: “tre alternative per avviare il progetto”

Si è svolto ad Agrigento il primo dibattito pubblico sulla “Tangenziale di Agrigento”, un processo di informazione, partecipazione e confronto sulle soluzioni progettuali e le potenzialità dell’opera inserite nell’itinerario “Gela-Agrigento-Castelvetrano”.

“Il dibattito pubblico, aperto oggi, e’ il primo passo concreto per cominciare a realizzare questa opera. Un’opera enorme quella della Castelvetrano – Gela, parliamo di 170 chilometri per un valore economico stimato intorno ai 6 miliardi di euro. Il Governo nazionale ha tutta la volonta’ di voler realizzare l’arteria della tangenziale e per questo e’ necessario incontrarsi, in quella che e’ la forma piu’ efficace di democrazia diretta del dibattito pubblico, voluto dalla legge, che ci permettera’ di ragionare, alla presenza di tutte le parti interessate, su ogni possibile e migliore soluzione per operare al meglio e nel minor tempo possibile”, ha dichiarato il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri che ha partecipato alla presentazione del dibattito pubblico.



Al dibattito sono intervenuti tra gli altri, Ma­ria Rita Coc­ciu­fa, Pre­fet­to di Agri­gen­to; Et­to­re Ric­car­do Foti, Capo di Ga­bi­net­to – As­ses­so­ra­to Re­gio­na­le del­le In­fra­strut­tu­re e del­la Mo­bi­li­tà, Re­gio­ne Si­ci­lia, i rappresentanti di Anas, in qualità di ente attuatore, il gruppo di progettazione ed il team di coordinamento del dibattito pubblico.