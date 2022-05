“Il fatto non sussiste”, assolti due empedoclini per furto energia elettrica

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Giuseppe Sciarrotto, ha disposto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” nei confronti di un uomo e una donna, entrambi originari di Porto Empedocle, per l’ipotesi di reato di furto di energia elettrica.

I due imputati erano accusati di aver rubato corrente elettrica per alimentare un negozio di prodotti ittici ma, nel corso del dibattimento, non sono emersi elementi tali da sostenere l’accusa. Il pm chiedeva la condanna per l’uomo mentre aveva richiesto l’assoluzione per la donna.