Il Sindaco di Campobello di Licata a emanato l’Ordinanza per la prevenzione degli incendi per la prossima stagione estiva

A seguito della campagna A.I.B. per l’anno 2022 da parte dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, il Sindaco del Comune di Campobello di Licata Giovanni Picone ha emanato l’Ordinanza n. 35 del 25 maggio 2022 per la prevenzione degli incendi per la prossima stagione estiva.

Nel periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre p.v. è fatto divieto, in prossimità di boschi e terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale, di accendere fuochi di qualsiasi natura, bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

Tutti i proprietari e conduttori di fondi posti lunghe le strade ricadenti all’interno del territorio comunale hanno l’obbligo di tenere, entro tale periodo, i terreni sgombri da erbacce, ramagli e foglie secche almeno per una fascia di rispetto di 20 metri dalle scarpate.

Chiunque avvista un incendio nelle campagne o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l’obbligo di darne immediato avviso al numero unico di emergenza 112.

Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, le violazioni dell’Ordinanza verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Il Sindaco Giovanni Picone invita, pertanto, tutti i cittadini del territorio comunale di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla propria Ordinanza onde evitare il proliferarsi di incendi durante le ondate di caldo della prossima stagione estiva.

Carmelo Mistretta