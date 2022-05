Torre di Gaffe, colto da malore mentre raccoglie meloni: muore pensionato

A Torre di Gaffe, in territorio di Licata un pensionato del luogo, mentre era intento a raccogliere meloni, è stato colto da malore, si è accasciato a terra ed è morto. Insieme a lui un conoscente, che ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto i poliziotti del Commissariato di Licata, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, e un’ambulanza del 118. Il personale sanitario, e successivamente il medico legale, hanno constatato la morte per cause naturali.

