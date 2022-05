Canicattì, Convocazione Consiglio Comunale ordinario per Lunedì 30 maggio

si comunica, ai sensi dell’art. 44, e seguenti, del regolamento funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, che il consiglio comunale è convocato, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria, per le ore 19:00 di lunedì 30 maggio 2022 in prima convocazione e all’occorrenza alle ore 20:00 in seconda convocazione.

sarà trattato il seguente o. d. g.:

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

comunicazioni del presidente.

interrogazioni consiliari.

mozione: “contrada grotticelle” di una discarica di rifiuti speciali” , pervenuta giusta nota prot. n. 13822 del 08/04/2022, presentata dai consiglieri comunali cilia gianluca, lalicata giuseppe, marchese ragona daniela e sciabarrà cesare.

mozione: “costituzione di parte civile del comune di canicattì nel processo “waterloo” a carico dei soggetti che hanno rappresentato girgenti acque.” , pervenuta giusta nota prot. n. 20846 del 24/05/2022, presentata dai consiglieri comunali cilia gianluca, lalicata giuseppe, marchese ragona daniela e sciabarrà cesare.

proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: “modifica art. 3, comma 4 della deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 2017”, pervenuta giusta nota prot. n. 10630 del 18/03/2022, presentata dai consiglieri comunali cuva angelo, muratore calogero e di fazio giangaspare.

proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: “revisione ordinaria periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2020 art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, (tusp) come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipate possedute”, pervenuta giusta nota prot. n. 10887 del 21/03/2022, presentata dal responsabile ad interim della p.o. n. 4 e p.o. n. 8 dott.ssa comm. patrizia sola.

proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: modifica regolamento “limitazioni del consumo di nuovo suolo e mutamento delle destinazioni d’uso alla luce dei contenuti della l.r. n. 308/2004. regolamentazione sulla cessione cubatura art. 5, c, 1, lett. c) della l. n. 106/2011 e dell’art. 1, c. 21 e segg. della l. n. 308/2004”, pervenuta giusta nota prot. n. 18240 del 09/05/2022, presentata dal responsabile della p.o. n. 5 ing. gioachino meli.

proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: revoca della deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 29/05/2021 – lavori messa a norma, ristrutturazione e collocazione erba sintetica stadio “carlotta bordonaro – progetto esegutivo – primo stralcio variante destinazione d’ uso area necessaria all’ ampliamento “ – cup h52e17000070001, pervenuta giusta nota prot. n. 21038 del 24/05/2022, presentata dal responsabile della p.o. n. 5 ing. gioachino meli.

proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: “provvedimenti per vendita suolo pubblico ubicato in via folche n. 1 censito al catasto foglio 55 particella 9376, pervenuta giusta nota prot. n. 21187 del 25/05/2022, presentata dal responsabile ad interim della p.o. n. 4 e p.o. n. 8 dott.ssa comm. patrizia sola.

proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: “contestazione presunta situazione incompatibilità – art. 10 e 14 , l.r. n. 31/1986 e ss.mm.ii.”, pervenuta giusta nota prot. n. 21302 del 26/05/2022, presentata dal responsabile ad interim della p.o. n. 1 aa.gg dott.ssa angela carrubba.

proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: “istituzione commissione d’indagine sulle cause del dissesto”, pervenuta giusta nota prot. n. 21305 del 26/05/2022, presentata dal responsabile ad interim della p.o. n. 1 aa.gg dott.ssa angela carrubba.

proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: “aeroporto centro meridionale della sicilia”, pervenuta giusta nota prot. n. 21353 del 26/05/2022, proponente presidente iii commissione giuseppe lo giudice.

si precisa che:

a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente statuto comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei consiglieri assegnati;

b) se anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta verrà sciolta e riconvocata.