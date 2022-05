Conservatorio Toscanini di Ribera, pioggia di premi per gli allievi musicisti

Il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera si mette ancora una volta in luce grazie ai risultati ottenuti dai propri studenti che vantano grande talento. Sempre più eccellenze tra i giovani allievi che hanno ottenuto riconoscimenti a livello nazionale grazie alla bravura dimostrata durante le esibizioni e la partecipazione ai Concorsi anche nazionali. Incetta di premi dunque in Concorsi Musicali Nazionali per gli studenti e neolaureati delle Scuole di Pianoforte, Clarinetto, Trombone, Eufonio, Musica da Camera del Conservatorio Arturo Toscanini che si sono distinti in vari ambiti e hanno ricevuto grandi apprezzamenti dalle commissioni di esperti Musicisti. Soddisfazione da parte della direzione del Conservatorio per i livelli professionali raggiunti dagli studenti e dall’attenzione e supporto formativo dei rispettivi docenti.

I premi vinti e l’elenco degli studenti.

III Concorso Nazionale di Musica “Armonie Sicane” di Bivona ( AG); Stagno Sergio – Primo Premio Cat. E – Pianoforte – punti 97/100; Chiara Friscia – Primo Premio Assoluto Cat. D – Clarinetto – punti 100/100; Carmelo Ferruzza, Salvatore Sciarratta, Giuseppe Consiglio, Luciano Monte – Primo Premio Sez. Musica Contemporanea Cat. unica- quartetto Ottoni – punti 96/100; Carmelo Ferruzza, Salvatore Sciarratta, Gabriele Spitaleri, Carmelo Pecoraro – Primo Premio Sez Musica d’insieme Cat. C – quartetto Tromboni – punti 95/100; Maria Concetta Maggio, Marco Caterina, Marco Cervello, Giuseppe Oliveri, Marco Gaudio – Primo Premio Assoluto Sez Musica Jazz Cat. unica – quintetto Jazz- punti 98/100;

XXV Concorso Musicale Nazionale Benedetto Albanese di Caccamo (PA)Calogero Lupo – Primo Premio Cat.D – Pianoforte- punti 95/100;

Concorso Musicale Musicarte di PadovaGlenda Gentile – Primo Premio Sez SMIM- Pianoforte- punti 95/100.