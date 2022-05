Dino Giarrusso lascia il M5S e fonda nuovo partito, Conte: “Si dimetta da europarlamentare”

“Sto fondando un nuovo movimento politico. Di Battista? No, non l’ho sentito, ne ho parlato invece con persone fuoriuscite e scontente del movimento M5s. Vorrei fondare un movimento politico che faccia in modo che sud e nord siano alla pari”. Cosi’ l’eurodeputato Dino Giarrusso che ha annunciato di lasciare i 5stelle. “Sto fondando un nuovo movimento politico. Di Battista? No, non l’ho sentito, ne ho parlato invece con persone fuoriuscite e scontente del movimento M5s. Vorrei fondare un movimento politico che faccia in modo che sud e nord siano alla pari”. Cosi’ l’eurodeputato Dino Giarrusso che ha annunciato di lasciare i 5stelle.

“Sia coerente. Chi lascia il Movimento deve lasciare anche l’incarico. Lui e’ europarlamentare, ha dei colleghi che si battono per le nostre battaglie. Sia conseguente”. Cosi’ Giuseppe Conte sulla scelta di Dino Giarrusso di lasciare il Movimento 5 Stelle. \Giarrusso “l’ho incontrato tante volte. Mi ha sempre parlato e chiesto poltrone, posizioni, vicepresidente, delegati territoriali e via discorrendo. Non ho mai avvertito che ci fosse un dissenso politico, vengo a sapere oggi per la prima volta che la ragione del dissenso sarebbe il fatto che non e’ favorevole al sostegno al governo Draghi”, osserva l’ex premier. Il suo addio – argomenta Conte – “e’ un elemento di chiarezza perche’ noi subiamo gia’ quotidianamente diffusi attacchi dall’esterno, non abbiamo bisogno di persone che all’interno del Movimento lavorano per danneggiarci”.

“Io penso che se c’e’ qualcosa su cui non siamo d’ accordo sul movimento, in generale lo dico, se qualcuno non e’ d’ accordo puo’ restare nel movimento e portare avanti le sue idee. Chi se ne va sostanzialmente non cambia niente nel movimento 5 stelle”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in merito alla decisione dell’ eurodeputato Dino Gianrusso di lasciare il movimento 5 stelle