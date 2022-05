Disabile cade da carrozzina elettrica: è in prognosi riservata

Un sessantenne disabile agrigentino è stato ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in prognosi riservata in seguito ad una brutta caduta avvenuta mentre si trovava alla guida di una carrozzina elettrica nei pressi del tempio di Giunone.

L’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è stato sbalzato dal mezzo elettrico utilizzato per il trasporto ed è caduto sul selciato.

Un violento impatto che gli ha causato traumi sparsi e un trauma cranico. Sono stati alcuni passanti a prestare i primi soccorsi e chiamare il personale medico. Immediato il ricovero all’ospedale di Agrigento dove le sue condizioni restano critiche.