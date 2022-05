Don Baldo Reina nominato vescovo ausiliario di Roma

L’Arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro, ha convocato la Chiesa Agrigentina oggi , alle ore 11.45 nella Sala Chiaramontana del Seminario Arcivescovile di Agrigento per importanti comunicazioni. Anche i giornalisti sono stati invitati a partecipare e questo dà il segno della rilevante comunicazione che, da indiscrezioni trapelate, dovrebbe riguardare la nomina di don Baldo Reina a vescovo ausiliario della diocesi di Roma.

Reina, per lunghi anni rettore del seminario arcivescovile di Agrigento e punto di riferimento nella diocesi e per tanti fedeli, aveva lasciato la nostra città nel maggio scorso per trasferirsi a Roma e prestare servizio nella Congregazione per il Clero.

Adesso il nuovo e prestigioso incarico che tra poco verrà ufficialmente comunicato da mons. Alessandro Damiano alla comunità agrigentina.