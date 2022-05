Ad Agrigento, sabato prossimo, 28 maggio, nei locali del Circolo Empedocleo, in via Atenea, si svolgerà alle ore 17 la 22esima edizione del premio speciale Teleacras – Punto Fermo “Giovanni Miccichè” 2022, rivolto alle eccellenze che si sono maggiormente distinte. La Commissione, composta dal gruppo editoriale Teleacras e dagli autori dello storico programma Punto Fermo, in onda da ben 25 anni, ha scelto i premiati. Eccoli:

Il professor dottor Khalil Fattouch, per la ricerca cardio-chirurgica.

La dottoressa Simona Carisi, per la comunicazione sociale-sanitaria,

L’avvocato Vincenza Gaziano per diritto e legalità.

La dottoressa Carola De Paoli per la promozione sociale e culturale.

Il dottor Antonio Garufo, direttore di Medicina nucleare.

Il ragioniere Giuseppe Adamo per la promozione culturale.

Il professor Diego Romeo, alla carriera, per attività di regia documentaristica televisiva.

Il dottor Marco Gallo per comunicazione e promozione territoriale televisiva.

Il dottor David Alan Scifo per il giornalismo,

L’Osteria dei Folli per gastronomia specializzata,

L’Azienda agricola GEVA dei fratelli Vita per la produzione agro-alimentare.

Una Targa Speciale Premio Teleacras – Punto Fermo sarà consegnata inoltre a Gabriele Moncada, presidente della Fortitudo Agrigento per l’azione di solidarietà a favore dell’Ucraina.

E’ prevista la partecipazione straordinaria dell’attrice Maria Grazia Castellana, del soprano Caterina Pistone, della pianista Isabella Di Salvo, e dell’operatore culturale Gianni Costanza.

La conduzione ed il coordinamento saranno a cura dell’autore del programma “Punto Fermo” Mario Gaziano.

Il Premio in ceramica d’arte è realizzato da SIMONE ceramiche di Agrigento in via Imera.