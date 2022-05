quasi tutta la Sicilia è in allerta rossa per il rischio di incendi.

Sono stati giorni impegnativi per le squadre dei vigili del fuoco, a Gela sono stati anche raddoppiati i turni da 12 a 24 ore per combattere l’emergenza incendi. Inoltre sul territorio di Gela hanno preso parte anche squadra dalle province limitrofe Enna, Agrigento e Ragusa.

