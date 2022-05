Licata, 11 posti di controllo della Polizia: 184 persone identificate e controllate

A Licata gli agenti di Polizia del locale Commissariato, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Palermo ed alla Sezione Polizia Stradale di Agrigento, nelle scorse settimane hanno effettuato 11 posti di controllo, 184 persone identificate e controllate (tra i quali diversi pregiudicati), 104 veicoli controllati, 20 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, 1 veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Sono stati inoltre controllati 14 soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione e misure di sicurezza e di prevenzione e sono stati effettuati 5 controlli presso pubblici esercizi con particolare attenzione al fenomeno della illegale cessione di sostanze stupefacenti ed alla vendita di bevande alcooliche a minorenni e persone in evidente stato di ebbrezza alcoolica.

Infine, nel corso della predetta attività di controllo del territorio le pattuglie hanno fermato e controllato anche due conducenti di veicoli che risultavano sprovvisti della patente di guida. In particolare, un trentenne licatese guidava il veicolo senza aver mai conseguito la patente e peraltro con recidiva poiché già sanzionato in passato. Pertanto, il predetto veniva denunciato alla A.G. poiché resosi responsabile di guida senza patente, con reiterazione nel biennio nonché segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di una dose di hashish.