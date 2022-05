Aggredisce compagna, arrestato 45enne

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Paternò dai carabinieri dopo aver aggredito la compagna 44enne.

Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Alla base dell’aggressione vi sarebbe stata la decisione della donna di mettere alla porta, causa alcuni contrasti, il compagno impegnandosi peraltro a pagargli il viaggio di ritorno in Piemonte, sua regione di origine.

I militari, avvertiti al 112, hanno trovato la coppia che discuteva animatamente per strada. In presenza dei carabinieri l’uomo dapprima ha minacciato la convivente dicendo: “mi devi dare i soldi altrimenti finisce male” e poi l’ha strattonata per un braccio facendola cadere a terra e avventandosi su di lei, prima di essere bloccato.

La donna, che ha riportato lesioni per le quali si è reso necessario il trasporto in ospedale, ha raccontato poi che durante la convivenza avrebbe subito dal compagno frequenti aggressioni sia fisiche che verbali mai denunciate.