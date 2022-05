Agrigento, rifiuti a fuoco in uno stabile nel centro storico: paura tra i residenti

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio all’interno di un’abitazione abbandonata in via Gallo, nel centro storico di Agrigento.

Il rogo è divampato al piano terra, dove erano ammassati dei rifiuti, e vecchi materiali.

A lanciare l’allarme alcuni residenti; sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno in poco tempo domato le fiamme ed evitare ulteriori danni ad altre abitazioni.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che si sono occupati della viabilità. Quasi certa la natura dolosa dell’incendio.