Canicattì, rubato cavallo di razza: indaga la Polizia

Un cavallo di razza trottatore, italiano, è stato rubato da una proprietà privata in contrada “Cannemaschi”, nei pressi del bivio per Montedoro, in territorio di Canicattì.

A fare la scoperta il proprietario dell’animale, un ventenne di Canicattì, che si è presentato dai poliziotti del Commissariato locale per formalizzare denuncia a carico di ignoti.

Il ragazzo ha raccontato di aver lasciato l’animale, legato con una lunga corda e con tutto l’occorrente per alimentarsi, nell’appezzamento di terreno di proprietà della nonna.Il giorno dopo quando è tornato il cavallo era scomparso.