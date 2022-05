Si scontrano frontalmente due moto: un morto ed un ferito

Tragico incidente nella serata di ieri a Giarre. Si tratta dello scontro frontale tra due moto. La vittima è un 55enne di Mascali, Salvatore Arcidiacono, mentre l’altro ferito, un 27enne di Mascali, è stato condotto dal 118 all’ospedale di Acireale.

Secondo la ricostruzione di Gazzettinonline.it “sembrerebbe che la vittima, che si trovava in via Finocchiaro Aprile, si stesse immettendo nella corsia di marcia in direzione di Mascali quando è sopraggiunta la moto guidata dal 27enne in direzione di Giarre”. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Giarre.