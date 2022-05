Campobello di Licata, costituzione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari al Comune

Con decreto sindacale è stato integrato il provvedimento, firmato a suo tempo dalla commissione straordinaria, per la costituzione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari. Questa la composizione: segretario generale, responsabile dell’area Affari generali e Personale e responsabile del settore del dipendente comunale contro il quale l’addebito è contestato. L’ integrazione del decreto è relativa all’individuazione del responsabile di settore nel caso di procedimento da avviare. L’ufficio è formato dal segretario generale, in qualità di presidente; responsabile primo settore Affari generali e responsabile sesto settore

Polizia municipale.

Giovanni Blanda

