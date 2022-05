Donna cade dal terzo piano dell’ospedale, in gravi condizioni

Una donna è in gravi condizioni dopo essere caduta dal terzo piano dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

La vittima è stata trasferita al Pronto soccorso e le sue condizioni sono gravi, del resto l’altezza da cui è caduta è notevole e sul caso ci sono le indagini degli agenti delle Volanti che stanno accertando quanto è accaduto.

Gli inquirenti propendono per un tentativo di suicidio ma, come spesso accade in questi casi, saranno compiuti altri accertamenti.