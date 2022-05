Lampedusa, via libera a rifacimento strade extraurbane

“Un altro progetto di questa amministrazione comunale può finalmente essere realizzato: l’assessorato regionale alle Infrastrutture e mobilità ha infatti comunicato il finanziamento, attraverso il Poc Sicilia 2014-2020, di 2 milioni e 300 mila euro, per il progetto relativo ai lavori di manutenzione delle strade extraurbane di Lampedusa: tutto il percorso viario che gira attorno all’isola potrà adesso essere riqualificato”. Così in una nota Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa.”Ringrazio il presidente della Regione Nello Musumeci – prosegue – e l’assessore Marco Falcone, che ha condiviso l’importanza di questa opera pubblica per la nostra comunità”, conclude Martello.

