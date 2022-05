Licata, aggredita da un branco di cani randagi: paura per insegnante

A Licata una insegnante della scuola dell’infanzia Serrovira di via Palma è stata aggredita da un branco di cani randagi che ormai da tempo stazionano nei pressi dell’istituto. La docente fortunatamente è riuscita a sfuggire al gruppo di animali di grossa stazza che le si erano avventati contro. Prontamente soccorsa, si è recata all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove è stata visitata dai medici in servizio al Pronto soccorso. Solo per un puro caso, i randagi non sono riusciti ad azzannare l’insegnante a cui è rimasto comunque un grande spavento.

Dalla scuola non è la prima volta che vengono evidenziate queste criticità e nelle ultime ore è stato nuovamente richiesto al sindaco Galanti, all’Assessore all’Istruzione e all’Ufficio sanitario un intervento urgente per risolvere la questione dei randagi.