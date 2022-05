Tragico schianto in Germania con due morti: uno e’ di Canicattì

C’è anche un siciliano di 30 anni, Michelangelo Adamo originario di Canicattì (insieme ad un pugliese di 45) tra le vittime di un grave incidente stradale avvenuto a Enzkreis, in Germania, nel Land del Baden-Württemberg.

L’auto con cui viaggiavano i due, una Mercedes Classe C , ha preso fuoco dopo un impatto contro un albero. Sono in corso indagini da parte delle autorità tedesche per ricostruire la dinamica dell’incidente. La vittima pugliese è un uomo di 45 anni, Nicola Tarantino, originario di Brindisi.