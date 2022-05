La pubblica amministrazione ha deliberato l’affidamento diretto del servizio tecnico di direttore operativo geologo, a supporto della direzione dei lavori per la messa in sicurezza di emergenza della ex discarica Musta – Favarotta. La spesa impegnata è di euro 16.537,86. Lo ha comunicato l’ufficio del sindaco.

Giovanni Blanda

