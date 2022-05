Cucciolo di pitbull viene abbandonato a San Leone, Lala: “la giustizia farà il suo corso”

Una cucciola di pitbull nella serata di ieri è stata abbandonata e lanciata fuori dall’ automobile e il proprietario nel frattempo scappava per il centro di San Leone.

Alcuni passanti si sono accorti dell’episodio, e hanno allertato i soccorsi; adesso il cane si trova presso il canile a Siculiana ed è in cerca una vera famiglia.

“Docile al punto che si fà accarezzare anche attraverso le sbarre della gabbia. Ovviamente priva di microchip, mi auguro che coloro che hanno agito in maniera così sferzante vengano intercettati e puniti per come meritano. Serve repressione contro questi abominevoli reati”, commenta l’assessore Roberta Lala.