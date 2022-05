Il banco solidale è vuoto, l’appello del sindaco Palumbo: “aiutiamo chi aiuta”

Tante famiglie bisognose, le donazioni scarseggiano e le richieste aumentano costantemente. Da tempo a Favara a fianco di queste famiglie ci sono istituzioni come lo Sportello solidale “Fratelli tutti”, dell’area Madre Teresa. Oggi il ripiano del supermercato è vuoto, nessuno ha lasciato una donazione.

“Dobbiamo aiutare chi aiuta”, dichiara il sindaco Antonio Palumbo che lancia un appello a tutta la comunità favarese. “Ci sono tanti, troppi, cittadini per i quali andare a fare la spesa non è un gesto così semplice da compiere, perché vivono situazioni di profonda difficoltà economica e sociale, per questo, continua il primo cittadino, chiedo a tutti voi un gesto di generosità: donate quanto potete per poter sostenere lo sportello solidale che oggi fa fronte ad una emergenza sociale che gli enti pubblici non possono affrontare con gli strumenti che hanno attualmente a disposizione”.

Lo Sportello Solidale “Fratelli tutti” si trova al Belvedere San Francesco ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 19:00 e martedì, mercoledì e giovedì anche di mattina dalle 10:00 alle 12:00.Per ogni informazione o donazione potete chiamare il numero 327 9187789.