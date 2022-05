Spiagge sporche tra San Leone e Maddalusa, trionfa l’inciviltà

La stagione estiva è già iniziata con largo anticipo e come da tradizione sulle spiagge a San Leone non mancano i rifiuti. Rifiuti, di ogni genere, che produciamo noi, non arrivano da lontano, ma dalle nostre mani, da persone incivili, che lasciano ogni tipo di rifiuto, non solo bottiglie di plastica, di vetro, ma anche un passeggino per i bambini, degli ombrelloni rotti .



Come da contratto ad Agrigento e sul litorale la pulizia delle spiagge inizierà il 1° giugno. “Posto che la pulizia sarebbe dovuta iniziare prima, ma quello che vediamo in questo video ci fa capire che viviamo in una terra bellissima invasa da troppi trogloditi!”, dichiara Mareamico.

Ma i rifiuti li troviamo anche a Maddalusa, in quella che dovrebbe essere un oasi di pace e natura, oggi si presenta in un devastante stato di abbandono e degrado, una discarica a cielo aperto e una strada impraticabile.