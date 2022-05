Turisti lasciano sacchetti in macchina e vengono derubati

Due turisti francesi, marito e moglie, in vacanza ad Agrigento sono rimasti vittime di un furto.

La coppia ha lasciato posteggiato l’auto nei pressi della Villa del Sole per andare a visitare il centro storico, e al ritorno l’amara scoperta: il finestrino era stato forzato ed erano stati portati via due sacche con effetti personali e tutti i documenti.

I due turisti si sono recati in Questura per formalizzare la denuncia di furto; Gli agenti della sezione Volanti, hanno subito avviato le indagini per provare a risalire agli autori del fatto.