Uomo vaga a piedi sull’autostrada e minaccia di gettarsi nel vuoto

Un uomo è stato avvistato a piedi questa mattina dai carabinieri sull’autostrada, quando i militari lo hanno visto e si sono avvicinati per provare a capire se avesse bisogno ha minacciato di suicidarsi. Momenti di tensione questa mattina, lungo l’autostrada Palermo Mazara del Vallo, all’altezza dell’ospedale Cervello.

Un uomo di 36 anni infatti, intorno alle 7, vagava a piedi in direzione Trapani: una auto civetta dei carabinieri, notando che non vi erano auto in sosta nella corsia di emergenza, si è fermata per controllare. Vedendo i militari in borghese l’uomo ha provato a fuggire, minacciando di gettarsi nel vuoto ma, anche grazie all’intervento di agenti della polizia stradale, le forze dell’ordine sono riuscite a impedirlo.

Il ricovero e gli accertamenti

L’uomo è adesso ricoverato all’ospedale “Villa Sofia-Cervello” di Palermo per accertamenti clinici. Non è in pericolo di vita ma si stanno effettuando diverse verifiche sul piano sanitario.