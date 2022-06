Agrigento, 41enne derubato del cellulare davanti locale movida

Lascia il suo smartphone, acquistato pochi giorni fa, per una frazione di secondo sopra uno scalino e glielo rubano.

E’ successo in via Atenea, davanti uno dei tanti locali della movida agrigentina. Vittima del furto un 41enne di Agrigento che si è presentato ai poliziotti della sezione Volanti della Questura per denunciare l’accaduto.

Gli agenti hanno avviato le indagini per provare a risalire al ladruncolo. Inutili i tentativi di fare squillare il cellulare ma difficilmente potrà comunque essere utilizzato.