Agrigento, al via lavori sulla strada di collegamento tra l’ospedale e il centro

Sono stati appaltati, dal Genio Civile, i lavori di manutenzione straordinaria della strada di collegamento del centro urbano di Agrigento all’Ospedale San Giovanni di Dio ed alla SP15 (contrada Consolida), che saranno avviati nei prossimi giorni grazie alle risorse stanziate dal Governo Musumeci, su proposta dell’Assessore al ramo Falcone, per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro.

Il progetto, redatto dai funzionari del Genio Civile, prevede la scarifica e la ripavimentazione con tappetino bituminoso del suddetto tratto stradale, oggi caratterizzato da una serie di buche pericolose per gli automobilisti e soprattutto per i motociclisti. I lavori saranno rifiniti con una nuova segnaletica orizzontale e con un tratto di gabbionata a protezione della strada.

Dunque un nuovo passo lungo il percorso che ha visto, in questi ultimi due anni, il Genio Civile molto attivo nell’ambito della manutenzione stradale, a supporto dei Comuni e del Libero Consorzio Comunale Agrigentino.

“Siamo lieti di continuare ad offrire il nostro contributo, afferma il Capo del Genio Civile Rino La Mendola, affinché possa essere ridotto quel gap infrastrutturale che ha progressivamente isolato la provincia di Agrigento, tarpando le ali al suo sviluppo socio-economico. Grazie alla professionalità ed all’impegno dei funzionari incaricati ed alle risorse stanziate dal Governo Musumeci, negli ultimi anni stiamo realizzando una serie di lavori di manutenzione della rete stradale provinciale”.

In effetti, nel corso degli ultimi due anni, il Genio Civile ha eseguito, in tempi molto ridotti, i lavori di restyling delle strade attraversate dal giro di Italia 2020 (via Luca Crescente, via Crispi, da “Bonamorone” a piazza Vittorio Emanuele, il tratto che collega la rotonda sotto il tempio di Ercole con via Emporium di San Leone) e delle strade attraversate dal giro di Sicilia 2022 (via Leonardo Sciascia – Villaggio Mosè Agrigento e le vie Monsignor Ficarra, Regina Margherita, Vittorio Emanuele e Carlo Alberto dalla Chiesa del centro urbano di Canicattì).

Inoltre, il Genio Civile ha già avviato i lavori, oggi in fase di completamento, per la manutenzione della SP12 Naro-Campobello di Licata, della SP32 Ribera-Cianciana, della SP35A Portella di Sciacca-Lucca Sicula, della SP35B Lucca Sicula- Bivio SS380 e della SP88 di collegamento tra la SP36 e la SP47. Contestualmente, è stata appaltata la progettazione esecutiva per l’ammodernamento del tracciato della cosiddetta strada “Mare-Monti”, che presto si arricchirà di un collegamento a servizio dei Comuni di Alessandria della Rocca e di Cianciana.

Oltre a tutto questo, sempre nell’ambito delle infrastrutture, il Genio Civile ha progettato i lavori di restyling del porticciolo di San Leone, oggi in fase di esecuzione con la direzione dei lavori in capo al Dipartimento Infrastrutture della Regione Siciliana.

I lavori appena appaltati, dopo le verifiche di rito, saranno presto avviati dalla ditta aggiudicataria Caruso Appalti di Modica e saranno conclusi entro il prossimo mese di luglio.

I dipendenti dell’Ufficio impegnati nei lavori appaltati sono i funzionari direttivi Salvatore Alessi (RUP), Angelo Cimino (progettista e direttore dei lavori, Gaspare Patti (progettista e direttore operativo), Franco Mirabelli (supporto al RUP), Giovanni Conti e Claudio Nocera (ispettori di cantiere) ed il collaboratore Isidoro Curaba (supporto alla direzione lavori).