Fratelli d’Italia, Giambrone nuovo vice commissario provinciale

Il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano, ha ufficialmente nominato Vincenzo Giambrone vice commissario provinciale del partito e responsabile del Dipartimento Enti Locali.

Politico di grande esperienza, Vincenzo Giambrone è stato Deputato regionale, Sindaco di Cammarata per tre legislature, Direttore Generale del Consorzio di bonifica di Agrigento e Presidente regionale dei dirigenti di bonifica.

“Le funzioni di vice commissario provinciale di Fratelli d’Italia e di responsabile del Dipartimento Enti Locali sono particolarmente importanti, delicati e di grande responsabilità – afferma Calogero Pisano – per tale motivo riteniamo opportuno affidarli ad una persona capace ed esperta come Vincenzo Giambrone.Siamo certi che Vincenzo svolgerà al meglio delle sue possibilità i ruoli che gli sono stati attribuiti, gli faccio i miei migliori auguri di un proficuo lavoro” .

Esprime soddisfazione per il doppio incarico Vincenzo Giambrone che dichiara: “Ringrazio il commissario provinciale Calogero Pisano per gli incarichi conferitemi, un sentimento di gratitudine che estendo a tutto il gruppo dirigente provinciale del partito che mi ha accolto con grande affetto come in una grande famiglia. La mia attività sarà improntata ai valori che contraddistinguono Fratelli d’Italia fin dalla sua nascita, ovvero la difesa degli interessi della Patria e della famiglia, ed anche rispetto per la parola data, attenzione ai bisogni dei più deboli e vicinanza all’imprese, a cui è demandato il grande valore sociale della creazione di lavoro, di benessere e di ricchezza. Lavorerò immediatamente, mettendomi a disposizione del partito e della comunità del nostro territorio, curando i rapporti con gli amministratori ed i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, e non solo, e cercando di mettere a frutto la mia esperienza per contribuire al rilancio delle attività produttive e dell’economia della provincia agrigentina, con particolare attenzione al settore agricolo e turistico”.