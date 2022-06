Irama in concerto ad Agrigento il 3 settembre

Irama, dopo il successo registrato nei palazzetti di tutta Italia, annuncia due nuove date estive dell’atteso Live 2022, prodotto e distribuito da Vivo Concerti. I due show annunciati oggi si terranno a Piombino (LI) al Porticciolo Piazzale di Alaggio Marina lunedì 25 luglio e ad Isola di Capo Rizzuto (KR) a Le Castelle Music Fest giovedì 18 agosto. Con un totale di 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, Irama si è da poco imposto al 72° Festival di Sanremo con Ovunque Sarai (classificatosi alla #4 posizione), il secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify e certificato disco di platino. Il 25 febbraio è uscito il nuovo album Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare (disco d’oro), sotto la direzione artistica di Shablo, progetto musicale maturo e vicino alle musicalità americane ed europee, concettualmente eclettico e liberatorio, che mixa la musica urban con quella tipicamente di matrice latin/pop. I biglietti per le due nuove date estive di IRAMA saranno disponibili su vivoconcerti.com in prevendita da lunedì 23 maggio alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 28 maggio alle ore 11:00.

CALENDARIO DATE AGGIORNATO

Venerdì 1 luglio 2022 – Capannori (LU) @ Area Verde Giovedì 7 luglio 2022 – Legnano (MI) @ RUGBY SOUND FESTIVAL Isola del Castello Venerdì 8 luglio 2022 – Cattolica (RN) @ Arena della Regina Domenica 10 luglio 2022 – Ferrara @ SUMMER VIBEZ Piazza Ariostea Martedì 12 luglio 2022 – Codroipo (UD) @ Villa Manin Giovedì 14 luglio 2022 – Parma @ Parco Ducale di Parma Sabato 16 luglio 2022 – Nichelino (TO) @ SONIC PARK STUPINIGI Palazzina di Caccia di Stupinigi Giovedì 21 luglio 2022 – Servigliano (FM) @ NOSOUND FEST Parco della Pace Venerdì 22 luglio 2022 – Ortona (CH) @ Piazza San Tommaso Domenica 24 luglio 2022 – Sarzana (SP) @ MOONLAND Piazza Matteotti Lunedì 25 luglio 2022 – Piombino (LI) @ Porticciolo Piazzale di Alaggio Marina – NUOVA DATA Venerdì 29 luglio 2022 – Benevento @ MUSA Domenica 31 luglio 2022 – Todi (PG) @ UMBRIA MUSIC FESTIVAL Piazza del Popolo Mercoledì 3 agosto 2022 – Jesolo (VE) @ Spiaggia del Faro Venerdì 5 agosto 2022 – Monopoli (BA) @ COSTA DEI TRULLI LMF Spazio Think Tank Sabato 6 agosto 2022 – Marina di Ginosa (TA) @ MELODYE MUSIC FEST Spazio Elephant Park Lunedì 8 agosto 2022 – Alghero (SS) @ Anfiteatro Maria Pia Giovedì 18 agosto 2022 – Isola di Capo Rizzuto (KR) @ LE CASTELLA MUSIC FEST – NUOVA DATA Sabato 20 agosto 2022 – Diamante (CS) @ Teatro dei Ruderi di Cirella Venerdì 2 settembre 2022 – Catania @ Villa Bellini Sabato 3 settembre 2022 – Agrigento @ Teatro Valle dei Templi