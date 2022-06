Prosecuzione lavori del Consiglio Comunale ordinario di Canicattì

si comunica, che il consiglio comunale, nella seduta del 30 maggio 2022, ha aggiornato i lavori per le ore 19:00 di lunedi 6 giugno 2022.

pertanto, si invita la s.v., nella qualità, a partecipare alla seduta che si terrà presso la sala consiliare di corso umberto i^. per l’occasione saranno adottate tutte le misure necessarie al fine di ottemperare alle prescrizioni vigenti in tema di contrasto alla diffusione del covid-19.

loading..