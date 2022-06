Agrigento, auto contromano in via Atenea: sfiorato incidente

Ha effettuato una inversione di marcia in via Atenea percorrendo l’ultimo tratto, fino a Porta di Ponte, in contromano come se nulla fosse. E’ accaduto lo scorso pomeriggio nel “salotto buono” di Agrigento.

Alla guida del mezzo – una Lancia Y – una ragazza. Durante la spericolata manovra si è rischiato anche un incidente con un’altra auto che stava percorrendo (nel giusto senso di marcia) via Atenea.

Soltanto la prontezza del conducente ha evitato il peggio. La ragazza, forse capendo di averla fatta grossa, ha accelerato facendo perdere le sue tracce e allontanandosi dal posto.