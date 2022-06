Campobello di Licata, chiusura al traffico veicolare in via Incorvaia

Il Comune di Campobello di Licata, con decreto sindacale, ha disposto la chiusura al traffico veicolare in via Incorvaia, tratto tra le vie Tommaso Edison e Churchill (traversa delle centrale via Tommaso Edison), fino al 19 settembre, dalle ore 19 alle ore 1. Sono escluse a osservare l’ordinanza le forze di polizia nonché i mezzi di soccorso pubblico.

Giovanni Blanda

loading..