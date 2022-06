Ministero del Turismo: un nuovo concorso per 30 diplomati e laureati

È stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale n. 40 del 20 maggio 2022 (sezione Concorsi) il nuovo bando del Ministero del Turismo per il reclutamento di 30 figure diplomate e laureate a tempo indeterminato, con specializzazione nell’ambito della comunicazione istituzionale, turismo, amministrazione ed informatica.

I vincitori saranno inseriti presso gli uffici del Ministero del Turismo con diversi ruoli professionali e la domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro il 4 giugno 2022.

I posti messi a bando

Le due selezioni consentiranno di reclutare le seguenti figure:

10 unità di personale, con diploma, caratterizzate da specifica professionalità con orientamento nelle discipline amministrativo – contabili, da inquadrare nell’area funzionale seconda – Fascia retributiva F2;

20 unità di personale, con laurea, da inquadrare nell’area funzionale terza – fascia retributiva F1 (n. 10 unità nel ruolo di specialista del settore turistico – cod. TUR; n. 5 unità nel ruolo di specialista nella comunicazione istituzionale – cod. COMUN; n. 5 unità nel ruolo di specialista del settore informatico ed ingegneristico – cod. INF/ING).

I requisiti generali

Per prendere parte alle selezioni sarà necessario:

essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

godimento dei diritti civili e politici;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, o per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito di documenti falsi;

assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, né avere procedimenti penali in corso, possedere le qualità morali e condotta incensurabili;

per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della informativa privacy – articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 – e all’utilizzo da parte dell’Amministrazione e dell’affidatario del servizio del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva;

possesso del titolo di studio necessario, come indicato nei bandi.

Le selezioni

I candidati dovranno sostenere due prove: una prova scritta digitale (un test a risposta multipla di 60 quesiti sugli argomenti indicati nei bandi) e una prova orale (sulle stesse materie della prova scritta)

Come fare domanda

Sarà possibile presentare l’istanza di partecipazione, esclusivamente per via telematica, tramite il portale Step-One 2019, entro le ore 23:59 del 4 giugno 2022.

Per partecipare sarà necessario il possesso di credenziali SPID, di un indirizzo PEC nominativo e il versamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro.