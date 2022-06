Ravanusa: Sistemata Piazza “Robert Baden Powell”

Ancora un’altra opera sistemata su indicazione del consigliere Lombardo. Il sindaco Carmelo D’Angelo ha provveduto in tempi celeri a far sistemare piazza Robert Baden Powell, sita tra via Mattarella e via Terracini. Proprio a ridosso delle festività del Natale, il consigliere Gianfilippo Lombardo, visto il degrado in cui versava la piazzetta, ha suggerito al sindaco di impegnare le somme necessarie per sistemare esteticamente e mettere in sicurezza piazza Baden Powell. I lavori iniziati circa un mese fa dalla ditta Raia Salvatore di Ravanusa, sono stati completati in questi giorni. Esercitare il ruolo di consigliere – dice Lombardo – non significa solamente limitarsi a partecipare al consiglio comunale e alle commissioni. Bisogna essere promotori di suggerimenti che migliorano il nostro paese e la nostra collettività. Siamo stati votati – continua Gianfilippo – per rappresentare al meglio i nostri cittadini. A breve, grazie all’interessamento del sindaco e dell’amministrazione comunale, altre zone del paese da me attenzionate verranno sistemate. (Nelle foto prima e dopo l’intervento)

