Scontro tra due auto lungo la Statale 115: tre feriti

Incidente lungo la strada statale 115, all’altezza della rotatoria, a Palma di Montechiaro.

A scontrarsi sono state due auto, una Golf vecchio modello, con a bordo tre extracomunitari, e una Citroen con a bordo un uomo che è rimasto illeso nell’impatto.

Ad essere trasferiti in ospedale per accertamenti i tre extracomunitari che sono risultati essere tutti con regolare permesso di soggiorno. Sul posto le pattuglie della polizia Stradale di Agrigento che si sono occupati della ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale, oltre che naturalmente della circolazione stradale che è ben presto andata in tilt.