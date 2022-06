Cammarata, motociclista travolto da auto: 48enne in prognosi riservata

Un 48enne di Cammarata è rimasto gravemente ferito in seguito ad un brutto incidente stradale. L’uomo si trovava a bordo del suo motociclo in contrada Passo Barbieri quando, un’auto condotta da un 23enne residente a Lerciar Friddi, lo ha investito in pieno.

Il motociclista è stato sbalzato dal mezzo a due ruote ed è finito violentemente sul selciato quasi privo di sensi. Immediati i soccorsi con il personale medico che ha disposto in elisoccorso il trasporto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Il 48enne è in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cammarata che, dopo i rilievi, hanno denunciato per lesioni gravi il conducente dell’automobile.