Messa in sicurezza di emergenza della discarica dei rifiuti in contrada “Bifara –Favarotta”, a Campobello di Licata. Decisione con determina dirigenziale. Previsto un intervento ex novo della vasca numero 2. L’ingegnere Giovanni Casuccio è stato nominato, dalla pubblica amministrazione, Responsabile unico del procedimento (Rup).

Giovanni Blanda

