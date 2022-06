Divampa incendio nei pressi della Valle dei Templi

Diversi focolai di incendio si sono sviluppati nei pressi della Valle dei Templi, alle pendici del Tempio di Giunone. La contemporaneità degli eventi non lascia spazio all’interpretazione. Si tratterebbe, infatti, di una azione dolosa. In breve tempo ampie colonne di fumo si sono levate in cielo. Immediata la richiesta di intervento inoltrata da diversi passanti. Sul posto i Vigili del Fuoco.

