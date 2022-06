Festa della Repubblica, 300 sindaci aprono la parata a Roma: presenti tre sindaci agrigentini

Anche ad Agrigento, così come nel resto d’Italia, si stanno celebrando i 76 anni della nascita della Repubblica. Dalle 8.30 di questa mattina, alla Villa Bonfiglio, è in corso la consueta cerimonia a cui stanno partecipando le più alte cariche civili e militari della provincia di Agrigento. Il Prefetto Maria Rita Cocciufa ha reso omaggio al monumento dei caduti deponendo una corona di alloro.

“La Repubblica e’ impegnata a costruire condizioni di pace e le sue Forze Armate, sulla base dei mandati affidati da Governo e Parlamento, concorrono a questo compito. “Il 2 giugno di settantasei anni fa, con la scelta della Repubblica, il popolo italiano si incamminò sulla strada della pace, archiviando le avventure belliciste proprie di un regime autoritario come quello fascista. Una opzione che venne poi solennemente ratificata nella Costituzione. Il nostro contributo – e in esso delle Forze Armate – alla causa della pace e della cooperazione internazionale si è caratterizzato con l’adesione al Trattato del Nord-Atlantico sottoscritto fra Paesi amanti della libertà, con la costruzione graduale e crescente della unità europea, con la partecipazione all’ONU e alle sue iniziative”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone in occasione della Festa della Repubblica.

Una delegazione di Sindaci di tutta Italia ha aperto la tradizionale cerimonia ai Fori Imperiali in occasione della festa della Repubblica a Roma.

I sindaci di Santa Elisabetta, Santo Stefano di Quisquina e Sambuca di Sicilia, rispettivamente Mimmo Gueli, Francesco Cacciatore, Leo Ciaccio, sono stati presenti la cerimonia e la parata per la festa.

“La scelta, ancora una volta, di far aprire ai Primi Cittadini mette in evidenza l’impegno in prima linea di importanti Istituzioni del Paese”, si legge in una nota dell’Anci. Quest’anno la manifestazione del 2 giugno ha assunto un particolare valore, poiché si è svolta dopo lo stop del difficile periodo causato dalla pandemia da Covid-19.

E mentre il mondo vive un momento complesso a causa della crisi internazionale provocata dall’invasione russa dell’Ucraina, il 2 giugno a ricordare il raggiungimento del traguardo di Democrazia e di Libertà, grazie alle forze democratiche della resistenza antifascista e di quanti lo hanno reso possibile con il sacrificio della propria vita.

Oggi siamo a rinnovare il nostro impegno per la Pace internazionale e la concordia tra i popoli, grazie al lavoro di tutte le forze armate del ns paese e all’invito del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Con onore e grande emozione, si rappresentano il richiamo dei valori racchiusi nella nostra Carta Costituzionale.

Viva la Repubblica!”