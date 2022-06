Integrazione, premiati gli alunni del plesso Manhattan di Agrigento

Cerimonia di premiazione al Comune di Agrigento degli alunni della IV B del plesso Manhattan per le azioni di integrazione nei confronti di un compagnetto tunisino. Una pagina bella di integrazione di crescita raccontata in prima persona dai bambini della scuola elementare Manhattan, hanno dato un segnale concreto, vero di accoglienza nei confronti del bambino tunisino che è entrato negli ultimi mesi dell’anno scolastico e hanno instaurato un rapporto simbiotico che superano le differenze di razza, di lingua e di religione.

I bambini hanno trascorso una giornata educativa e prima della cerimonia ufficiale hanno visitato la stanza della legalità di Livatino, il Collegio dei Filippini e il Teatro Pirandello dove tra l’altro si sono esibiti in sketch sul tema della pace e dell’integrazione. Infine c’è stata in Aula Sollano la cerimonia conclusiva con la consegna delle pergamene di alfiere della solidarietà a ogni bambino della IV elementare alla presenza del Presidente del consiglio Civiltà , del Dirigente Scolastico Luigi Costanza e della insegnante Antonella Marra e delle altri insegnanti del plesso presenti oggi.

Così l’assessore Marco Vullo: “Una bella e intesa giornata che apre sempre di più il Comune ad iniziative dall’alto senso educativo e di crescita e integrazione sociale e scolastico e che mi arricchisce per i contenuti umanamente e per i gesti semplici e significativi. Posso annunciare che queste iniziative e collaborazioni tra il mondo scolastico e l’amministrazione comunale avranno un seguito e tutti i processi virtuosi , di integrazione e di solidarietà saranno attenzionati per una crescita omogenea dei bambini e che vedranno l’Asssessorato ai servizi sociali pronti a rispondere positivamente ad azioni utili e formative e di prospettiva per gli scolari agrigentini. Un ringraziamento anche per la consigliera comunale Ilaria Settembrino che mi ha accompagnato nel corso di tutta la manifestazione.”