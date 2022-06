San Leone, al via lavori di ripristino della pista ciclabile

Al via i lavori sulla pista ciclabile a San Leone. Il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, direttamente sul posto, spiega: “Sto facendo eliminare definitivamente le pericolosissime griglie. E’ assurdo che in una pista ciclabile ci siano delle griglie. Abbiamo recintato , questo mese, per precauzione. Ho voluto vedere quale fosse il problema e aprendo la griglia mi sono accorto che c’era il tombino sul ciglio del vecchio marciapiede che fu raddoppiato per consentire di realizzare la pista. Il lavoro da fare non era questo ma coprire questo rettangolo e realizzare il tombino sul ciglio della pista ciclabile”.

