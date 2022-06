San Leone, scontro tra due auto: un ferito

Incidente stradale nel tardo pomeriggio lungo via Cavaleri Magazzeni, nei pressi del ristorante Mediterranea, a San Leone. A scontrarsi, probabilmente per il non rispetto della segnaletica, due auto: una Citroen C3 e una Mitsubishi.

Entrambi i mezzi hanno riportato ingenti danni nella parte anteriore. Quattro le persone a bordo delle rispettive auto e il bilancio è di un ferito – per fortuna – non in maniera grave. Sul posto il personale medico a bordo di un’ambulanza.