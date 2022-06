Campobello di Licata, giornata donazione Avis

‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se” è il motto della sessione ordinaria della raccolta di sangue, domenica 5 giugno, a Campobello di Licata, con inizio alle ore 8, nei locali della sede Avis sita in via Nicotera. Nella precedente raccolta di sangue sono state incamerate 19 sacche di sangue, nessuna pre-donazioni (idoneità a donare sangue). L’iniziativa è dell’Associazione volontari italiani del sangue. Il giorno 19 giugno la successiva giornata del sangue.

Giovanni Blanda

