Droga, botte a scuola ed estorsioni: arrestati 3 minori

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tentata estorsione continuata in concorso e rapina. Sono le accuse contestate a tre giovanissimi per i quali il Tribunale per i minorenni di Catania, su richiesta della Procura, ha disposto la misura cautelare del collocamento in comunità.

Le indagini, condotte dai carabinieri della Stazione di Ispica tra febbraio e ottobre dello scorso anno e scattate dopo la segnalazione arrivata da un istituto scolastico, hanno consentito di far luce sull’attività di spaccio di cocaina di uno dei tre indagati, tutti minorenni all’epoca dei fatti. Le cessioni di droga, secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma, sarebbero avvenute soprattutto a scuola. Tutti sono stati colpiti dal provvedimento cautelare per aver commesso, in più occasioni, i reati di rapina ed estorsione proprio nei confronti di un loro coetaneo, che non avrebbe pagato per l’acquisto di stupefacente.

Una lunga serie di minacce, anche nei confronti dei genitori della vittima, sfociati poi, nell’ottobre 2021, in un vero e proprio pestaggio del ragazzo, commesso in pieno giorno all’esterno di un istituto scolastico di Ispica. “In un’occasione due dei tre giovani – spiegano i carabinieri – si sono presentati a casa dei genitori del ‘cliente debitore’, minacciando ritorsioni nei loro confronti qualora il debito non fosse stato saldato. In un’altra occasione minacciando di morte la vittima si sono fatti consegnare lo scooter a saldo di parte del debito.

“Tutti episodi che denotano la marcata spregiudicatezza degli indagati”, spiegano gli investigatori. Determinante per l’indagine è stata la collaborazione sia degli insegnanti che dei testimoni, compagni di classe della vittima. Gli indagati sono stati condotti in tre diverse comunità fuori provincia.