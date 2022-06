Giovani in festa a Raffadali, migliaia di ragazzi in piazza

Dopo due anni di stop a causa dell’emergenza da Covid-19, a Raffadali, i giovani hanno potuto ritornare ad incontrarsi in presenza, per quello che, ormai, da 35 anni ogni primo maggio, salvo poche eccezioni, per l’Arcidiocesi di Agrigento è stato sinonimo di Giovaninfesta. A Raffadali si è respirata aria di festa e voglia di ritorno alla normalità con rinnovato fermento e impegno.

Subito dopo il raduno in “piazza Progresso”, cuore della città, per la preghiera iniziale alla quale ha avuto seguito lo svolgimento dei laboratori tematici nelle diverse ville e piazze dislocate per il paese, che si sono contraddistinti per i significativi momenti di aggregazione e riflessione sul tema che ha guidato il momento: “Sette passi verso la bellezza”.

Il raduno si è concluso con il consueto rito del passaggio della croce ad una rappresentanza di giovani della città di Campobello di Licata che ha accolto così con entusiasmo il mandato di ospitare nel 2023 la prossima edizione del Giovaninfesta. Insieme ai giovani campobellesi anche il sindaco Giovanni Picone che si è detto felice per la scelta degli organizzatori .