“Ha abusato dei bimbi della scuola calcio”, il pm chiede una condanna a 10 anni e 8 mesi

Il pm Giorgia Righi ha chiesto la condanna a dieci anni e otto mesi per un uomo di 54 anni, accusato di aver abusato sessualmente di nove ragazzini che giocavano a calcetto in un campus dove l’imputato era il “mister” di una scuola calcio. Il processo con il rito abbreviato si sta svolgendo davanti al gup Ermelinda Marfia.

L’inchiesta della squadra mobile era partita dalla denuncia di due ragazzini e le presunte violenze erano state anche riprese in diretta dagli agenti, tanto che il 12 agosto erano intervenuti per arrestare l’imputato. L’allenatore, secondo il racconto delle presunte vittime, avrebbe mascherato gli abusi facendoli passare per giochi. Giochi che avvenivano anche in una piscina gonfiabile all’interno del circolo. Le presunte vittime hanno tra i 9 e gli 11 anni e sono assistite dagli avvocati Francesco Paolo Sanfilippo, Maria Laura Lima e Claudia Corrao.