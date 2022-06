I prezzi aumentano, ma lo streaming in Italia gira veloce: tutti i dati tra 2021 e 2022

Lo streaming, in Italia, ha trovato terreno fertile su cui germogliare. Anche a fronte dei rincari e della concorrenza tra gli operatori, il mercato ha prosperato. Così Netflix, Prime Video, poi Infinity, Dazn, infine Tim Vision. L’intrattenimento è cambiato ed anche il modo di fruirne si è saputo evolvere come forse non era nemmeno paventabile nel Belpaese, storicamente lontano dalla digitalizzazione e dalla tecnologia. Ma a fine 2021 i dati parlavano chiari: i servizi “Over the top television”, quelli che cioè erogano prodotti via internet, hanno raggiunto 32,8 milioni di utenti.

Di questi, più della metà ha fruito di servizi a pagamento, divisi tra Netflix, Tim Vision, DAZN, Now TV e tanti altri. Nel computo totale dei servizi possiamo menzionare anche l’industria gambling online, dove molti degli stakeholders hanno dovuto adeguarsi al trend globale che ha monopolizzato tutti gli altri segmenti dell’intrattenimento. Operatori come Pokerstars Casino per esempio hanno investito ingenti risorse economiche su nuove tecnologie basate sulla trasmissione streaming, innovazione che è stato integrata in diversi canali del palinsesto proposto dalla nota piattaforma di gioco online sviluppata dal gruppo Flutter.

Rispetto a gennaio 2021 l’incremento è stato di 1,4 milioni mentre invece l’altra parte restante del totale si “accontenta” di contenuti gratuiti, fruibili per esempio da YouTube.

Nelle stime della nota società di consulenza “Ey” viene fuori che i sottoscrittori unici di piattaforme video OTT pay sono 7,9 milioni, di cui quasi la metà ha almeno un abbonamento a piattaforma. Nella maggioranza dei casi un utente sfrutta più abbonamenti per più piattaforme, alcune delle quali ancora “condivisibili”, come nel caso di Disney+.

Nonostante il calo di utenti che, globalmente, ha cominciato a colpire colossi come Netflix, lo streaming continua ad imperare. Nel 2022, nel solo mese di gennaio, si sono registrati 3,2 milioni di abbonamenti in più. Merito ancora di qualche restrizione post-pandemica che ha visto, nei primi mesi dell’anno in corso, ancora incertezza. Nel frattempo gli operatori hanno aumentato i prezzi, pronosticando anche l’aumento del tempo di permanenza: un’ora e ventisei a luglio 2021, un’ora e trentasei minuti a gennaio 2022. In soli sei mesi.

Per quel po’ di streaming ancora gratuito, YouTube vince e continua il suo personalissimo monopolio. Le realtà minori, come alcuni dei principali broadcaster italiani, tengono botta ma sempre alle spalle del colosso di casa Google.

Per concludere un’ultima osservazione: in base alla piattaforma si seleziona il device. L’80% degli utenti di piattaforme pay predilige la TV. Continua il crollo dei PC, scelti solo nel 25% dei casi. Giù anche gli smartphone, al 23%, troppo “scomodi” per certe “imprese” televisive.