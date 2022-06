Ribera, ufficio mobile delle Poste per garantire servizio

Poste Italiane ha attivato oggi un come sede provvisoria per garantire ai cittadini di Ribera il regolare svolgimento delle operazioni postali e finanziarie durante la chiusura dell’ufficio postale di piazza Capelvenere per lavori di restyling.

La struttura, posizionata in piazza Verdi, fornirà tutti i servizi postali e finanziari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. Il container è attrezzato con quattro sportelli abilitati a tutte le operazioni, una sala consulenza e un Atm Postamat attivo h24.

Durante il periodo dei lavori resterà disponibile anche la sede cittadina di corso Margherita con i consueti orari.